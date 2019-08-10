Kocaeli bayram namazı saati belli oldu, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vaktini diğer illerle birlikte resmi sitesinden ilan etti. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Kocaeli Kurban Bayramı namazı vakti...
Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Kocaeli Kurban Bayramı namazı vakti: 2019 Diyanet açıklaması
Kurban Bayramı namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. 2 rekat olarak kılınan Kurban Bayramı namazı farz değil vaciptir. Bayram namazının kılınmasını takiben kurbanlık kesimine başlanabiliyor. 4 gün süren kurban bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı Giresun için bayram namazı saatlerini belirleyip resmi sitesinden duyurdu. 2019 Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı vakti...Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki konular yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Peki Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Kocaeli bayram namazı saati vakti? İşte Diyanet açıklaması
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