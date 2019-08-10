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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:26

Kovancılar'da korkutan ! İşte ve son depremler listesi

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'ın Kovancılar ilçesinde saat 23.16'da 3.6 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Elazığ'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, 'ın Kovancılar ilçesinde saat 23.16'da 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.10 23:21:32 37.8187 29.7025 9.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 23:16:00 38.9083 40.1292 5.0 -.- 3.5 3.5 ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2019.08.10 23:14:15 38.0542 26.9123 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 21:05:56 37.8837 29.2110 4.6 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2019.08.10 20:59:03 39.6607 29.1858 8.7 -.- 1.8 -.- BEKDEMIRLER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.08.10 20:20:19 39.5583 26.1625 3.1 -.- 1.4 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.10 20:18:05 38.0865 26.8782 7.1 -.- 1.7 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.10 19:59:02 38.0657 26.9375 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 19:32:35 38.0433 26.9155 7.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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