Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 23.16'da 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.08.10 23:21:32 37.8187 29.7025 9.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.10 23:16:00 38.9083 40.1292 5.0 -.- 3.5 3.5 ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2019.08.10 23:14:15 38.0542 26.9123 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 21:05:56 37.8837 29.2110 4.6 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2019.08.10 20:59:03 39.6607 29.1858 8.7 -.- 1.8 -.- BEKDEMIRLER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.08.10 20:20:19 39.5583 26.1625 3.1 -.- 1.4 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.10 20:18:05 38.0865 26.8782 7.1 -.- 1.7 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.10 19:59:02 38.0657 26.9375 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.10 19:32:35 38.0433 26.9155 7.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.