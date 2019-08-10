Amasya'da akılalmaz dolandırıcılık! Evlilik için anlaştılar ama... Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlılardan F.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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