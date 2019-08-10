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  • 10.08.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 23:35

Amasya'da akılalmaz dolandırıcılık! Evlilik için anlaştılar ama...

Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlılardan F.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da akılalmaz dolandırıcılık!

Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.

Amasya'da yaşayan F.G. (59), Hatay'da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.

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