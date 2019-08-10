Amasya'da akılalmaz dolandırıcılık! Evlilik için anlaştılar ama...

Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.
Amasya'da yaşayan F.G. (59), Hatay'da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.
Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.
Amasya'da yaşayan F.G. (59), Hatay'da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.
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