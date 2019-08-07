Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, Anıtkabir resmi internet sitesine 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.
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