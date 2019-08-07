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  • 07.08.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:12

: Anıtkabir'in resmî hesabı yok

() Anıtkabir'in resmi hesabının bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, Anıtkabir resmi 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri () Anıtkabir'in resmi hesabının bulunmadığını açıkladı.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, Anıtkabir resmi 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.

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