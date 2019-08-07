Manisa'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Göktaş mahallesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.0 kilometre altında saat 9.02'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (12 AĞUSTOS)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.07 09:02:30 39.2910 27.6803 6.0 -.- 3.6 3.5 GOKTAS-SOMA (MANISA)

2019.08.07 07:38:56 37.1937 27.7208 13.1 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-MILAS (MUGLA)

2019.08.07 07:00:35 37.1513 27.7847 3.5 -.- 1.6 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)

2019.08.07 06:46:14 40.7918 28.7215 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI

2019.08.07 06:02:22 39.2988 27.7007 5.8 -.- 3.1 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.08.07 04:58:04 37.3733 29.4753 5.5 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.08.07 04:06:08 38.8568 25.9520 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.08.07 02:04:42 38.8678 25.9783 9.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI

2019.08.07 00:41:15 35.1043 27.8157 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.08.07 00:13:59 35.1957 27.8302 4.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.08.07 00:12:24 35.1657 27.8210 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.08.07 00:07:25 35.2568 27.8820 8.1 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ