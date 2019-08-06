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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 12:30

: sonuc.osym.gov.tr'de açıklandı! tercih sonuçları sorgulama

haberine göre açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı tarafından merakla beklenen sonuçlar 'nin resmi internet sitesi üzerinden (https://sonuc.osym.gov.tr) sorgulanabiliyor.

YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 12.00 itibarıyle öğrenilebilecek.

ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklamasını şu şekilde duyurdu;
"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

YSK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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