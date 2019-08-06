Son dakika haberi... YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 12.00 itibarıyle öğrenilebilecek.

ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklamasını şu şekilde duyurdu;

"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.