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  • 07.08.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:27

: 15-16 Ağustos ? , hangi tarihte?

15-16 Ağustos ? : , hangi tarihte? Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu 15 Ağustos perşembe-16 Ağustos cuma tatil mi gözler resmi açıklamada. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.

15-16 Ağustos tatil mi 2019 bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akrana ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, "Yüzde 96'sı insan kaynaklı olan trafik kazalarının önüne geçmek, tamamen sürücülerin elindedir" dedi. Peki 15-16 Ağustos tatil mi? Diyanet takvimi: Kurban bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

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