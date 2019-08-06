Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akrana ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, "Yüzde 96'sı insan kaynaklı olan trafik kazalarının önüne geçmek, tamamen sürücülerin elindedir" dedi. Peki 15-16 Ağustos tatil mi? Diyanet takvimi: Kurban bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?