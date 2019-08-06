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  • 06.08.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 22:45

'ta rahatsızlanan askerler tedavi altına alındı

'ta baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle götürülen 36 askerden 35'i taburcu edildi. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bayburt'ta 35 asker hastaneye kaldırıldı

'ta rahatsızlandıkları için hastaneye kaldırılan 36 askerden 35'i taburcu edildi. Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevlerini yapan 36 bedelli asker, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle götürüldü.

Burada çeşitli tetkikler yapılan askerlerde, yorgunluk ve mevsimsel değişime bağlı kırgınlık tespit edildi.

Ayakta tetkik ve tedavileri yapılan askerlerden 35'i taburcu edilirken, 1 asker ise gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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