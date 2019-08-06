Son dakika haberine göre Hakkari'de jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar geliyor...
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