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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 23:25

Gri listede yer alan "Harun" kod adlı adlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'de jandarma, emniyet ve 'in ortak operasyonunda gri listede yer alan "Harun" kod adlı adlı terörist etkisiz hale getirildi.

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