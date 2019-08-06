2019 POMEM 25. dönem polis alımı başvuru şartları neler? Polis Akademisi alımı başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Polis olmak isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM alımlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar gözlerini 25. dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 25. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM POMEM başvuru şartları neler? İşte POMEM alımlarıyla ilgili son gelişmeler... Polis Akademisi Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.