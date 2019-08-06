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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:00

2019 25. dönem ? alımı başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz süreçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan 10 bin polis alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Hayalindeki mesleği yapmak isteyen on binlerce vatandaş 25. Dönem polis alımı hakkında gelecek açıklamaya kilitlendi. EGM POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Peki, POMEM dir? İşte son detaylar... 25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayının ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

POMEM 25. dönem polis alımı başvuru şartları neler?

2019 POMEM 25. dönem polis alımı başvuru şartları neler? Polis Akademisi alımı başvuruları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Polis olmak isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM alımlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar gözlerini 25. dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 25. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM POMEM başvuru şartları neler? İşte POMEM alımlarıyla ilgili son gelişmeler... Polis Akademisi Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

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