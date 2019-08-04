Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.08.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 14:23

’un lüks yatı 'nde tüm dikkatleri üzerine çekti!

Amazon’un kurucusu ’un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği ’’ adlı lüks yatı ’te açıklarında demirlendi. 55 yaşındaki Bezos'un yatını görenler fotoğraf çekme sırasına girdi. İşte Jeff Bezos’un400 bin euro olduğu öğrenilen ’Flying Fox’ adlı lüks yatı!

Amazon'un kurucusu 'un , Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, '' adlı lüks yatı, dün açıklarında demirlendi.

Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi.

Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriJeff Bezos’un lüks yatı Ege Denizi'nde tüm dikkatleri üzerine çekti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri