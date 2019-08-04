İstanbul ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ne zaman tamamlanacağı internette merak ediliyor. İnternette sıklıkla İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İzmir otoyolu fiyatları belli oldu mu? soruları aratılıyor. İşte İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri hakkında merak edilenler… İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili ücret bilgisi henüz paylaşılmadı. İstanbul İzmir otoyolu 11 milyar dolarlık yatırım, planlanandan 1 yıl erken bitirildi. Projeyle, yılda 3 buçuk milyar lira tasarruf sağlanacak. Emisyon salınımının da yılda 375 bin ton azaltılması hedefleniyor.