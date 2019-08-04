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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:26

4 Ağustos elektrik kesintisi nerelerde elektrik kesilecek kesinti listesi sorgulama

için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Bugün birçok ilçede ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi görülecek? Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek? 4 Ağustos kesintisi nerelerde elektrik kesilecek listesi sayfamızda

4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi nerelerde?

4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi nerelerde elektrik kesilecek BEDAŞ kesinti listesi sorgulama. Bugün yani 4 Ağustos İstanbul'un birçok ilçesinde, mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ istanbul için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek? Planlı (bildirimli) kesinti enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce ​BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

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