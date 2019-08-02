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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 10:18

Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi! 2019 Yüksek Askeri Şura

Yaş toplantısı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yaş kararı sonrası görev süresi bir yıl uzatılan general ve amirallerin isim listesi açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller isim listesi...

Görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller

Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi belli oldu. YAŞ toplantısı sonrası atama ve terfi listesi en çok aranılanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller isim listesi...

30 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 KORG. ŞEREF ÖNGAY
2 KORG. METİN GÜRAK
TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TÜMG. VELİ TARAKCI
2 TÜMG. ERHAN UZUN
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TUĞG. TEVFİK ALGAN
2 TUĞG. HALİL SOYSAL
3 TUĞG. SITKI VARLI
4 TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TÜMA. AYDIN ŞİRİN
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞAMİRALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TUĞA. YALÇIN PAYAL
2 TUĞA. AYDIN EKEN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 KORG. ZİYA CEMAL KADIOĞLU

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