Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi! 2019 Yüksek Askeri Şura

Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi belli oldu. YAŞ toplantısı sonrası atama ve terfi listesi en çok aranılanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde YAŞ kararları açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller isim listesi...
30 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
|KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|KORGENERALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|KORG.
|ŞEREF ÖNGAY
|2
|KORG.
|METİN GÜRAK
|TÜMGENERALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TÜMG.
|VELİ TARAKCI
|2
|TÜMG.
|ERHAN UZUN
|TUĞGENERALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TUĞG.
|TEVFİK ALGAN
|2
|TUĞG.
|HALİL SOYSAL
|3
|TUĞG.
|SITKI VARLI
|4
|TUĞG.
|GÖKSEL SEVİNDİK
|DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|TÜMAMİRAL
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TÜMA.
|AYDIN ŞİRİN
|DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|TUĞAMİRALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TUĞA.
|YALÇIN PAYAL
|2
|TUĞA.
|AYDIN EKEN
|HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|KORGENERAL
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|KORG.
|ZİYA CEMAL KADIOĞLU
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