Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi! 2019 Yüksek Askeri Şura

Yaş kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan General ve Amiraller isim listesi belli oldu. YAŞ toplantısı sonrası atama ve terfi listesi en çok aranılanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde YAŞ kararları açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller isim listesi...

30 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

