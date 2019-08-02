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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 10:09

Yaş kararı ile bir üst rütbeye yükselen General, Amiral ve Albaylar isim listesi! 2019 Yüksek Askeri Şura

Yaş toplantısı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yaş kararı sonrası bir üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile bir üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar isim listesi...

Bir üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar

YAŞ kararları açıklandı. YAŞ toplantısı sonrası atama ve terfi listesi en çok aranılanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde YAŞ kararları açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile bir üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar isim listesi...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TÜMG. İRFAN ÖZSERT
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TUĞG. BAHTİYAR ERSAY
2 TUĞG. SEZAİ ÖZTÜRK
3 TUĞG. ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
4 TUĞG. AHMET KURUMAHMUT
5 TUĞG. SELAMİ ARSLAN
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 P.KUR.ALB. MEHMET CAFER AKSOYTÜRK
2 TOP.KUR.ALB. HİKMET YOKARIBAŞ
3 P.KOMD.ALB. FERAT VURAL
4 P.KOMD.ALB. MUSTAFA CÜNEYT ARIKAN
5 P.ALB. SEZGİN ERDOĞAN
6 P.ALB. AHMET GÜLMÜŞ
7 P.KOMD.ALB. MUSTAFA KOŞAN
8 P.KOMD.ALB. BERAT ACAR
9 P.KOMD.ALB. FETHİ OLTULU
10 P.ALB. HAKAN TUNÇ
11 P.ALB. SALİH BÜYÜK
12 P.KOMD.ALB. METİN EŞTÜRK
13 TNK.ALB. OSMAN AKYILDIZ
14 TNK.ALB. HACI HALİL OSMA
15 TNK.ALB. ALİ FUAT ARIKAN
16 TOP.ALB. HALİL ÜNVER
17 TOP.ALB. ZEKERİYA YALÇIN
18 KR.PLT.ALB. OĞUZ BAYKAL
19 İS.ALB. MEHMET ZEKİ EREN
20 MU.ALB. HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAŞ
21 İKM.ALB. ADEM ÇAKIR
22 MÜH.ALB. MUSTAFA ÜSTÜN
23 HAK.ALB. MEHMET AVCIOĞLU
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN TUĞAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TUĞA. YANKI BAĞCIOĞLU
TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 DZ.KUR.ALB. ÖZGÜR ÖZCAN ALTUNBULAK
2 DZ.KUR.ALB. MEHMET EMRE SEZENLER
3 DZ.KUR.ALB. ERHAN AYDIN
4 DZ.KUR.ALB. İMRAN ALPARSLAN DEMİRBİLEK
5 DZ.KUR.ALB. NİHAT BARAN
6 DZ.KUR.ALB. RAFET OKTAR
7 DZ.KUR.ALB. REFİK LEVENT TEZCAN
8 İS.KUR.ALB. AHMET CEVDET KAPLAN
9 DZ.ALB. FUAT GEDİK
10 DZ.ALB. HÜSEYİN SAMİ UYAR
11 DZ.MÜH.ALB. RAMİS AKIN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 TUĞG. ERDOĞAN GÜR
2 TUĞG. İSMAİL GÜNAYDIN
3 TUĞG. İSMAİL ÜNER
4 TUĞG. KUTLAY DEMİR
5 TUĞG. ALİ SERİN
6 TUĞG. OLCAY YILMAZ
7 TUĞG. SELÇUK AYGÜN
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI VE SOYADI
1 HV.SVN.KUR.ALB. ENDER KARTAL
2 HV.PLT.ALB. GÜREL ÖZUSTA
3 HV.PLT.ALB. GÖKHAN ERGÜN
4 HV.PLT.ALB. AZİZ ADALI
5 HV.KONT.ALB. ERTUNÇ ERTUFANLI
6 HV.TBP.ALB. DURMUŞ AYDEMİR

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