Yaş kararı ile bir üst rütbeye yükselen General, Amiral ve Albaylar isim listesi! 2019 Yüksek Askeri Şura

YAŞ kararları açıklandı. YAŞ toplantısı sonrası atama ve terfi listesi en çok aranılanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde YAŞ kararları açıklandı. İşte 2019 YAŞ kararı ile bir üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar isim listesi...
|KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TÜMG.
|İRFAN ÖZSERT
|TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TUĞG.
|BAHTİYAR ERSAY
|2
|TUĞG.
|SEZAİ ÖZTÜRK
|3
|TUĞG.
|ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
|4
|TUĞG.
|AHMET KURUMAHMUT
|5
|TUĞG.
|SELAMİ ARSLAN
|TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|P.KUR.ALB.
|MEHMET CAFER AKSOYTÜRK
|2
|TOP.KUR.ALB.
|HİKMET YOKARIBAŞ
|3
|P.KOMD.ALB.
|FERAT VURAL
|4
|P.KOMD.ALB.
|MUSTAFA CÜNEYT ARIKAN
|5
|P.ALB.
|SEZGİN ERDOĞAN
|6
|P.ALB.
|AHMET GÜLMÜŞ
|7
|P.KOMD.ALB.
|MUSTAFA KOŞAN
|8
|P.KOMD.ALB.
|BERAT ACAR
|9
|P.KOMD.ALB.
|FETHİ OLTULU
|10
|P.ALB.
|HAKAN TUNÇ
|11
|P.ALB.
|SALİH BÜYÜK
|12
|P.KOMD.ALB.
|METİN EŞTÜRK
|13
|TNK.ALB.
|OSMAN AKYILDIZ
|14
|TNK.ALB.
|HACI HALİL OSMA
|15
|TNK.ALB.
|ALİ FUAT ARIKAN
|16
|TOP.ALB.
|HALİL ÜNVER
|17
|TOP.ALB.
|ZEKERİYA YALÇIN
|18
|KR.PLT.ALB.
|OĞUZ BAYKAL
|19
|İS.ALB.
|MEHMET ZEKİ EREN
|20
|MU.ALB.
|HALİL İBRAHİM BÜYÜKBAŞ
|21
|İKM.ALB.
|ADEM ÇAKIR
|22
|MÜH.ALB.
|MUSTAFA ÜSTÜN
|23
|HAK.ALB.
|MEHMET AVCIOĞLU
|DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|TÜMAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN TUĞAMİRAL
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TUĞA.
|YANKI BAĞCIOĞLU
|TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|DZ.KUR.ALB.
|ÖZGÜR ÖZCAN ALTUNBULAK
|2
|DZ.KUR.ALB.
|MEHMET EMRE SEZENLER
|3
|DZ.KUR.ALB.
|ERHAN AYDIN
|4
|DZ.KUR.ALB.
|İMRAN ALPARSLAN DEMİRBİLEK
|5
|DZ.KUR.ALB.
|NİHAT BARAN
|6
|DZ.KUR.ALB.
|RAFET OKTAR
|7
|DZ.KUR.ALB.
|REFİK LEVENT TEZCAN
|8
|İS.KUR.ALB.
|AHMET CEVDET KAPLAN
|9
|DZ.ALB.
|FUAT GEDİK
|10
|DZ.ALB.
|HÜSEYİN SAMİ UYAR
|11
|DZ.MÜH.ALB.
|RAMİS AKIN
|HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
|TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|TUĞG.
|ERDOĞAN GÜR
|2
|TUĞG.
|İSMAİL GÜNAYDIN
|3
|TUĞG.
|İSMAİL ÜNER
|4
|TUĞG.
|KUTLAY DEMİR
|5
|TUĞG.
|ALİ SERİN
|6
|TUĞG.
|OLCAY YILMAZ
|7
|TUĞG.
|SELÇUK AYGÜN
|TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
|SIRA
|RÜTBESİ
|ADI VE SOYADI
|1
|HV.SVN.KUR.ALB.
|ENDER KARTAL
|2
|HV.PLT.ALB.
|GÜREL ÖZUSTA
|3
|HV.PLT.ALB.
|GÖKHAN ERGÜN
|4
|HV.PLT.ALB.
|AZİZ ADALI
|5
|HV.KONT.ALB.
|ERTUNÇ ERTUFANLI
|6
|HV.TBP.ALB.
|DURMUŞ AYDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.