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  • 02.08.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 22:52

Türk zırhlısı 'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlı personel taşıyıcı ’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Mutabakatın, 24 adet hazır zırhlının alımı ve 3’üncü ülkelere satışını da kapsadığı açıklanmıştı.



Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan'da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi.

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