Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan'da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi.
Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Mutabakatın, 24 adet hazır zırhlının alımı ve 3’üncü ülkelere satışını da kapsadığı açıklanmıştı.
Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan'da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi.
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