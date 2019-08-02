Nijerya'da kaçırılan işçi Ergün Yurdakul o anları anlattı: Bazen aç kalıyorduk, bazen de...

Yaklaşık 4 yıldır Nijerya'nın Kwara kentinde işçi olarak çalışan Ergün Yurdakul, beraberindeki 3 Türk işçi arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için şehirden ayrıldı. Bu sırada peşlerinde motosikletli iki kişi Türk işçileri takip etmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, kendilerini takip eden şahıslardan kurtulabilmek için şehir merkezindeki kalabalık bir kafeye girdi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak işçileri rehin aldı.