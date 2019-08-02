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  • 03.08.2019 00:22
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 00:22

'da bekletilen Türk tırların geçişine izin verildi

makamları, 'dan beri beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi. 'nin ve da konuyu yakından takip etmiş ve lerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Bekletilen Türk tırlarıyla ilgili flaş gelişme

makamları, 'dan beri beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi. ler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan 'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı.

Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 tırdan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise yarın çıkacaklarını ifade etti.



12 GÜN ZOR GEÇTİ
Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin ve da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.


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