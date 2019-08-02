Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li terörist E.T., Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan teröristin bombalı eylem yapmak için ülkeye girmeye çalıştığı öğrenildi.





Büyük şehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD'li E.T. isimli terörist jandarma ekipleri tarafından Ceylanpınar'da yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen teröristte yapılan aramalarda sırt çantasında yüklü miktarda dolar ele geçirildi. Teröristin yapılan sorgulamasında ise Türkiye'nin farklı metropollerinde çeşitli bombalı eylemler için geldiğini itiraf ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.