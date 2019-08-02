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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 23:27

için sınırı geçen terörist yakalandı

'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terör örgütü /'li terörist E.T., 'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Bombalı eylem için sınırı geçen terörist yakalandı

'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terör örgütü /'li terörist E.T., 'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan teröristin yapmak için ülkeye girmeye çalıştığı öğrenildi.


Büyük şehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den 'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD'li E.T. isimli terörist jandarma ekipleri tarafından Ceylanpınar'da yakalandı. 'na götürülen teröristte yapılan aramalarda sırt çantasında yüklü miktarda dolar ele geçirildi. Teröristin yapılan sorgulamasında ise Türkiye'nin farklı metropollerinde çeşitli bombalı eylemler için geldiğini itiraf ettiği öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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