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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 08:37

Son dakika: : kuzeyinde 5 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde teröre Pençe darbesi
Son dakika haberi... Milli Savunma BakanlığI'ndna yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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