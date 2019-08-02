Son dakika: MSB: Irak kuzeyinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma BakanlığI'ndna yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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