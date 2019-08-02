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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:02

İzmir'de 'ye büyük darbe! Aralarında iş adamları da var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 17'si yakalandı.

İzmir'de FETÖ'ye büyük darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bir kısmı hakkında örgütün mütevellisi oldukları, bir kısmı hakkında da sohbet veren, Serrehber, Bankasya artan hesap, örgüt adına himmet topladıkları yönünde deliller olan ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 sivil şüpheliyi yakalamak için bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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