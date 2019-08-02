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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:34

Son dakika: ABD heyetinin geleceği tarihi duyurdu

, ABD heyetinin 'ye geleceği tarihi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

, ABD heyetinin 'ye geleceği tarihi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

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