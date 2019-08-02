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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 10:49

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 17'si üst düzey 165 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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