Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım."

Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi.

BAKAN KURUM'DAN EMİNE ERDOĞAN'A DAVET

Emine Erdoğan'ın paylaşımına Twitter üzerinden yanıt veren Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan'ı Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye davet etti. Kurum mesajında, "Ülkemizde Sıfır Atık gibi son derece önemli bir çevre projesini başlatan Sayın @EmineErdogan Hanımefendi'nin Salda Gölü'nü koruma çabalarımızı takdir etmesinin gururunu yaşıyor, Hanımefendi'yi Salda Gölü'ne, projemizi yerinde incelemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"İLK FIRSATTA GELECEĞİM"

Emine Erdoğan da Bakan Kurum'un mesajına "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim." yanıtını verdi