Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son günlerde gündemde olan "Salda Gölü" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salda Gölü çevresine yapılacak olan millet bahçesinin ihale sürecinin başladığını açıklayan Kurum, "295 kilometrekarelik alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin ihale sürecini başlattık. Burada önceliğimiz doğa ve çevre olacak.

Burdur'a 6 ay önce yaptığımız ziyarette vatandaşlarımızın alana ilişkin şikayetlerini işittik. Çöplerin buralarda adeta dağ oluşturduğunu dinledik. Burada araçlar kıyıya kadar gelip buradaki doğaya zarar verilip gelenlerin de buraların gezilmesini engelliyordu.

Valiliğimize verdiğimiz talimat ile kıyılara ağaç bariyerler koyduk ve alana araç parkını engelledik.

295 kilometrekarelik alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Bu bölgede kaçak yapılar vardı, bunların hepsini kaldırdık. Biz sadece vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız. Duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve mescit gibi. Hiç bir şekilde günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek.