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’den ‘eve dön’ çağrısı

Genel Başkanı , ’de bulunan MHP’lilere seslendi: Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir

MHP Genel Başkanı , 'de bulunan 'lilere çağrıda bulundu: 3-4 Ağustos 2019 tarihinde İyi Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir.

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