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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 04:47

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki kararı 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülteler...
imzasıyla yayımlanan karara göre, Rektörlüğü'ne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl ile bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi kuruldu.

bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, bağlı Semra ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

4 ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BAZI YÜKSEKOKULLAR KAPATILDI
Söz konusu kararla Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Hatay Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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