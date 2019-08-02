TSK'daki tayin ve terfileri kararlaştıran YAŞ, Ankara'da toplandı. Üyelerle Anıtkabir'e giden Erdoğan, dış gelişmeleri vurguladı:
Vatanımızın bekasına yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde toplanıyoruz. TSK, asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır.
TSK EN BÜYÜK TEMİNATIMIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.
TEDBİRLERİ ALDIK
Erdoğan, YAŞ mesajında, "Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, KKTC'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrası aldığımız tedbirlerle disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan TSK, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır" dedi. Daha sonra Külliye'de yapılan toplantı, 1.5 saat sürdü. Başkan Erdoğan, YAŞ üyelerine öğle yemeği verdi.
14 GENERALE TERFİ
30 AĞUSTOS'TAN itibaren 14 general/amiral üst rütbeye yükseldi. 12 generalin görev süreleri 1 yıl uzatıldı. Halen 241 olan general-amiral sayısı, 30 Ağustos'ta 233 olacak. İrfan Özsert Korgeneralliğe, Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ö. Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Selami Arslan, Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün Tümgeneralliğe; Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe terfi ettirildi. 47 general/amiral emekli edildi.
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'e gitti.
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