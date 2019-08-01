YSK kararıyla yenilenen İstanbul seçimleri öncesi CHP'li isimlerle bir toplantıya katılan Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, toplantı sırasında yaptığı konuşmada CHP adayına oy istedi. Yurdakul, "23 Haziran hakkın tecelli etme günü. Sizlerden ricam şu; Bir oydan ne olur demeyin biri iki yapmak ikiyi dört, dördü sekiz, ne kadar üzerine koyarsanız koyun çok anlam ifade edecek. Eşinize dostunuza ulaşın. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullanarak İmamoğlu lehine propaganda yürüttü.

SENDİKA YAPISINI ORTAYA KOYDU

Yurdakul'un bu konuşması Belediye-İş Sendikası'nın da genel yapısını ortaya koydu. İşçi yanında yer alması gereken sendika başkanı, belediye başkanının yanında saf tutarak tarafını belli etti. Yurdakul'un 28 Şubat sürecinde de darbecilerden yana tavır aldığı ortaya çıktı.





"28 ŞUBAT'I DESTEKLİYORUM"

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığını yaptığı hükümete yapılan 28 Şubat Postmodern darbe sürecinde de sendika başkanlığı koltuğunda oturan Nihat Yurdakul'un, o dönemde de darbecilerden yana saf tutarak "28 Şubat'ı destekliyorum." dedi. 28 Şubat darbesi hakkında, "28 Şubat kararları doğrudur. Asker de bu ülkenin çocuğudur. Senin, benim çocuğum değil midir? Bu ülkeyi geriye götürmek, karanlık kuyulara sokmak isteyenlere karşı mücadele etmektedirler." dediği ortaya çıktı.

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