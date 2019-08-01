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  • 01.08.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 14:18

'ye oy isteyen Belediye-İş Sendikası Başkanı destekçisi çıktı

23 Haziran seçimlerinde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte katıldığı toplantıda CHP adayına oy isteyen Belediye-İş Genel Başkanı 'un, döneminde de darbeye destek verdiği ortaya çıktı.

CHP'ye oy isteyen sendika başkanı 28 Şubat destekçisi çıktı

YSK kararıyla yenilenen İstanbul seçimleri öncesi 'li isimlerle bir toplantıya katılan Belediye-İş Genel Başkanı , toplantı sırasında yaptığı konuşmada CHP adayına oy istedi. Yurdakul, "23 Haziran hakkın tecelli etme günü. Sizlerden ricam şu; Bir oydan ne olur demeyin biri iki yapmak ikiyi dört, dördü sekiz, ne kadar üzerine koyarsanız koyun çok anlam ifade edecek. Eşinize dostunuza ulaşın. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullanarak İmamoğlu lehine propaganda yürüttü.

SENDİKA YAPISINI ORTAYA KOYDU
Yurdakul'un bu konuşması Belediye-İş Sendikası'nın da genel yapısını ortaya koydu. İşçi yanında yer alması gereken sendika başkanı, belediye başkanının yanında saf tutarak tarafını belli etti. Yurdakul'un sürecinde de darbecilerden yana tavır aldığı ortaya çıktı.



"28 ŞUBAT'I DESTEKLİYORUM"
Necmettin Erbakan'ın başbakanlığını yaptığı hükümete yapılan 28 Şubat Postmodern darbe sürecinde de sendika başkanlığı koltuğunda oturan Nihat Yurdakul'un, o dönemde de darbecilerden yana saf tutarak "28 Şubat'ı destekliyorum." dedi. 28 Şubat darbesi hakkında, "28 Şubat kararları doğrudur. Asker de bu ülkenin çocuğudur. Senin, benim çocuğum değil midir? Bu ülkeyi geriye götürmek, karanlık kuyulara sokmak isteyenlere karşı mücadele etmektedirler." dediği ortaya çıktı.

Takvim.com.tr

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