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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 20:18

Son dakika: 'den yağış uyarısı... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeyi, , Orta ve kıyıları, Artvin, , Ardahan ve 'in Toroslar mevkisinde, , , Afyonkarahisar'ın kuzeyi, 'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi, , Orta ve kıyıları, Artvin, , Ardahan ve 'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren , , Afyonkarahisar'ın kuzeyi, 'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

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