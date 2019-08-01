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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 20:17

'de 40 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde , 4 Afganistan ve 3 Somali uyruklu 40 düzensiz yakalandı. Bu arada organizatör olduğu belirlenen M.A'yı yakalama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesinde 40 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisindeki bir otobüste düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araçta yapılan kontrolde, , 4 Afganistan ve 3 Somali uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Bu arada organizatör olduğu belirlenen M.A'yı yakalama çalışması başlatıldı.



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