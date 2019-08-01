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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 06:41

'ta 'ya hava destekli darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta teröre bir darbe daha

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında nca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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