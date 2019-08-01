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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 06:43

kararları 'de

Samsun'un Bafra ilçesinde bazı alanlar ve gelişim proje alanı ilan edildi. 'nın Darende, Yazıhan ve Akçadağ ilçelerindeki 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Samsun'da bazı alanların ve gelişim proje alanı ilan edilmesi ile 'da 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

MALATYA'DA 4 BÖLGE KESİN KORUNACAK HASSAS OLDU
Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayrıca Malatya'nın Yazıhan, Akçadağ ve Darende ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu'nun da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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