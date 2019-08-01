Ankara Etimesgut Bağlıca'da 5 bin dönümlük korunaklı araziye inşaa edilen yeni Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yerleşkesinde sona gelindi. Erdoğan, MİT'in yeni "kalesi" olarak nitelendirilen binayı inceledi. Helikopterle geldiği yerleşkeyi 1.5 saat inceleyen Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bilgi aldı. İncelemelere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
TÜM BİRİMLER TOPLANIYOR
Bina, yatay mimari olarak yapıldı. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlandı. Bina; hem fonksiyonel hem modern hem de tarihi dokuyu yansıtacak şekilde inşaa edildi. MİT'in halen Yenimahalle'deki yerleşkesi de dahil bütün birimlerinin bu binada toplanması amaçlanıyor. MİT'in Ankara'da 20, Türkiye genelinde 90 farklı hizmet binası var.
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