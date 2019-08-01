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'in yeni kalesi

’nın yeni kalesi, kullanıma hazır hale geldi. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlandı. 'in kalesi, ana binanın iç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısı ile dikkat çekiyor. Ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı farklı bir bina da yer alıyor.



Ankara Etimesgut Bağlıca'da 5 bin dönümlük korunaklı araziye inşaa edilen yeni () yerleşkesinde sona gelindi. Erdoğan, MİT'in yeni "kalesi" olarak nitelendirilen binayı inceledi. Helikopterle geldiği yerleşkeyi 1.5 saat inceleyen Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bilgi aldı. İncelemelere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



TÜM BİRİMLER TOPLANIYOR
Bina, yatay mimari olarak yapıldı. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlandı. Bina; hem fonksiyonel hem modern hem de tarihi dokuyu yansıtacak şekilde inşaa edildi. MİT'in halen Yenimahalle'deki yerleşkesi de dahil bütün birimlerinin bu binada toplanması amaçlanıyor. MİT'in 'da 20, genelinde 90 farklı hizmet binası var.

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