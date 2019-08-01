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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 10:07

emekli ikramiyesi mı var mı? İşte

SSK ve Bağkur emekli maaşı oldukça merak ediliyor. öncesinde emekli ve ikramiye alacak vatandaşların bayram ikramiyeleri hakkında araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında bayram ikramiyesi ne an ödenecek sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İkramiyeler Ağustos'un kaçında yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi..

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor.

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