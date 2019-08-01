Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor.