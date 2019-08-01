Atatürkçü Başkan! Adı Ercüment Çervatoğlu.
RİZE'NİN Fındıklı İlçesi'nin CHP'li belediye başkanı.
İlk icraatı ilçedeki Millet Parkı'nın adını 'Atatürk Parkı' olarak değiştirmek oldu.
Kaymakamlık bu değişikliğe onay vermeyince "Direnmekse direnmek, kendimi yakmaksa yakmak ama Atatürk tabelasını oradan indirmem" dedi ve tüm dikkatleri üzerine çekti!
"Adamda nasıl bir Atatürk sevgisi varmış" dediğinizi duyar gibiyim. Kendisini tanımasam ben de öyle düşünürdüm.
CHP'ye gelmeden önce yaptığı HDP ve Selahattin Demirtaş güzellemelerini bilmesem "Ne olur kendini yakma Başkan" diye buradan haykırırdım. Ama arşiv unutmuyor.
Kimdir Çervatoğlu kısaca hatırlatalım.
7 Mart 2015'te, HDP'nin Trabzon'da örgütlenmesi için bildiri yayınlayanlar arasında.
7 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medyadan "Bir oy ver HDP'ye, barajları aş da gel" çağrısı yapanlardan.
HDP'nin 1 Kasım seçimlerinde Karadeniz'den milletvekili çıkarması için canını dişine taktı.
793 şehit verdiğimiz Hendek terörü devam ederken sosyal medya hesabından "AKP savaş, halklar barış istiyor" mesajı paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın "Biz kazanacağız" sözlerini RT etti.
Hızlı Atatürkçü Çervatoğlu'nun yakından takip ettiği, açıklamalarını heyecanla paylaştığı isimler arasında Salih Müslim, Leyla Zana ve Figen Yüksekdağ da var.
Seçim bildirgesinde Fındıklı'ya özerklik vaadinde bulundu. Kendisini eleştiren bir vatandaşa "Ben belediyecilikte özerkliği savunuyorum" demekten çekinmedi.
Arşivde Çervatoğlu'nun siyasi çizgisini anlamamıza yarayacak daha onlarca örnek var ama yerimiz dar.
Şimdi bu insan çıkmış "Atatürk için kendimi yakarım" diyerek popülizm yapıyor. Atatürk'ü istismar ediyor. Buram buram reklam kokan o değişikliğe karşı çıkan kaymakam ise 'Atatürk düşmanı' ilan ediliyor.
CHP'liler artık elini vicdanına koyup şu sorunun cevabını aramalı. Atatürk'e en büyük zararı en kim veriyor? Kendilerini Atatürk ile aldatanlar mı, bu istismarı engellemeye çalışanlar mı?
RİZE'NİN Fındıklı İlçesi'nin CHP'li belediye başkanı.
İlk icraatı ilçedeki Millet Parkı'nın adını 'Atatürk Parkı' olarak değiştirmek oldu.
Kaymakamlık bu değişikliğe onay vermeyince "Direnmekse direnmek, kendimi yakmaksa yakmak ama Atatürk tabelasını oradan indirmem" dedi ve tüm dikkatleri üzerine çekti!
"Adamda nasıl bir Atatürk sevgisi varmış" dediğinizi duyar gibiyim. Kendisini tanımasam ben de öyle düşünürdüm.
CHP'ye gelmeden önce yaptığı HDP ve Selahattin Demirtaş güzellemelerini bilmesem "Ne olur kendini yakma Başkan" diye buradan haykırırdım. Ama arşiv unutmuyor.
Kimdir Çervatoğlu kısaca hatırlatalım.
7 Mart 2015'te, HDP'nin Trabzon'da örgütlenmesi için bildiri yayınlayanlar arasında.
7 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medyadan "Bir oy ver HDP'ye, barajları aş da gel" çağrısı yapanlardan.
HDP'nin 1 Kasım seçimlerinde Karadeniz'den milletvekili çıkarması için canını dişine taktı.
793 şehit verdiğimiz Hendek terörü devam ederken sosyal medya hesabından "AKP savaş, halklar barış istiyor" mesajı paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın "Biz kazanacağız" sözlerini RT etti.
Hızlı Atatürkçü Çervatoğlu'nun yakından takip ettiği, açıklamalarını heyecanla paylaştığı isimler arasında Salih Müslim, Leyla Zana ve Figen Yüksekdağ da var.
Seçim bildirgesinde Fındıklı'ya özerklik vaadinde bulundu. Kendisini eleştiren bir vatandaşa "Ben belediyecilikte özerkliği savunuyorum" demekten çekinmedi.
Arşivde Çervatoğlu'nun siyasi çizgisini anlamamıza yarayacak daha onlarca örnek var ama yerimiz dar.
Şimdi bu insan çıkmış "Atatürk için kendimi yakarım" diyerek popülizm yapıyor. Atatürk'ü istismar ediyor. Buram buram reklam kokan o değişikliğe karşı çıkan kaymakam ise 'Atatürk düşmanı' ilan ediliyor.
CHP'liler artık elini vicdanına koyup şu sorunun cevabını aramalı. Atatürk'e en büyük zararı en kim veriyor? Kendilerini Atatürk ile aldatanlar mı, bu istismarı engellemeye çalışanlar mı?
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