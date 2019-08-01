Erdoğan, Ankara Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na sivil plakalı araçla gitti. MHP lideri ile güncel sorunları değerlendirdi.
İç ve dış gelişmelerle ilgili önerilerini dinledi. Yarım saat süren ziyaret, çiçek bahçesindeki fotoğraf çekimi ile sona erdi.
KONAKTA ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Önce MİT binasını gezen Erdoğan, ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na sivil plakalı bir makam otomobili ve 4 araçlık kısa konvoyla geldi. Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Bahçeli, Erdoğan'ı Devlet Bey Konağı'nın kapısında karşıladı.
GÜNDEM, GÜNCEL SİYASET
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. İki lider sonra konağın bahçesinde kurt heykellerinin arasında poz verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere güncel siyaset; Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki durum, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, S-400 meselelerinin de içinde bulunduğu dış politika konuları ele alındı. Başkan Erdoğan'ı uğurlayan Bahçeli de MHP Genel Merkezi'ne geçti.
EVİNİZ ÇOK GÜZELMİŞ
BAŞKAN Erdoğan, Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medyada gördü. Bir görüşme sırasında Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş" dedi. Bahçeli de "Sizi misafir etmekten büyük onur duyarız" cevabını verdi. Ziyaretin MHP liderinin bu daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
SELMAN VE BORIS JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ağabeyi Abdülaziz'i kaybeden Suudi Arabistan Kralı Selman'a başsağlığı diledi. Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile de görüştü. Başbakan seçildiği için tebrik etti.
Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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