Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan 'ye sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan, liderini, Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etti. Sivil plakalı araçla geldiği evde Bahçeli ile 30 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi.



Erdoğan, Ankara Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na sivil plakalı araçla gitti. lideri ile güncel sorunları değerlendirdi.
İç ve dış gelişmelerle ilgili önerilerini dinledi. Yarım saat süren ziyaret, çiçek bahçesindeki fotoğraf çekimi ile sona erdi.


KONAKTA ZİRVE
Başkan , dün resmi olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Önce binasını gezen Erdoğan, ardından MHP Lideri 'nin Ankara Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na sivil plakalı bir makam otomobili ve 4 araçlık kısa konvoyla geldi. Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Bahçeli, Erdoğan'ı Devlet Bey Konağı'nın kapısında karşıladı.



GÜNDEM, GÜNCEL SİYASET
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. İki lider sonra konağın bahçesinde kurt heykellerinin arasında poz verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere güncel siyaset; Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki durum, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, S-400 meselelerinin de içinde bulunduğu dış politika konuları ele alındı. Başkan Erdoğan'ı uğurlayan Bahçeli de MHP Genel Merkezi'ne geçti.

EVİNİZ ÇOK GÜZELMİŞ
BAŞKAN Erdoğan, Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medyada gördü. Bir görüşme sırasında Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş" dedi. Bahçeli de "Sizi misafir etmekten büyük onur duyarız" cevabını verdi. Ziyaretin MHP liderinin bu daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.



Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

SELMAN VE BORIS JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ağabeyi Abdülaziz'i kaybeden Suudi Arabistan Kralı Selman'a başsağlığı diledi. Erdoğan, Birleşik Krallık ı Johnson ile de görüştü. Başbakan seçildiği için tebrik etti.

Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral 'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri