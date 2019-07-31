Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli Orgeneral Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli Orgeneral Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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