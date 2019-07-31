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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 15:31

Son dakika: Başkan Erdoğan 'ın eşini telefonla aradı

Cumhurbaşkanı , tedavi gören Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral 'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı telefonla aradı, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

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