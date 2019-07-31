Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanları topladı. "Adam alırken eşinizi-dostunuzu kayırmayın" çağrısı yaptı. Fakat kimse takmadı.
Kimi bol paralı koltuklara kendini atadı. Kimi oğlunu, sekreterini, şoförünü müdür yaptı. Milletin parasını savurmaya başladı.
TEKİRDAĞ: Başkan Kadir Albayrak, belediyenin 7 şirketinde kendine görev yazdı.
İZMİR TORBALI: Başkan İsmail Uygur'un özel şoförü Ali Yakupoğlu, Başkan Yardımcısı oldu.
AYDIN: Başkan Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu, belediye şirketine yönetici atandı.
CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı 7 maddelik emri birçok başkan yerine getirmedi. Tekirdağ'da 2'nci kez Başkan seçilen Kadir Albayrak da düzene uyum gösterdi. Teski Personel A.Ş. ile Büyükşehir Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını kimseye vermedi. Otopark Ulaşım, Tekir Ağaç, Tekirdağ Birlik Yem, Çevre ve Beldekent Yönetim A.Ş.'de ise yönetim kurulu üyesi olarak kendini görevlendirdi. Büyükşehir Başkanı olması nedeni ile 27 bin lira maaş alan Albayrak'ın yönetim kurulu başkanı olması nedeni ile ikinci maaş aldığı iddia edildi. 7 şirkete de kendine yakın bazı bürokratları atadığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu, Albayrak'a çok güveniyordu.
SEKRETERE KIYAK
CHP'nin belediyelerindeki eş-dost-akraba atama skandalına bir yenisi daha eklendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nu, belediyeye ait bir şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadığı belirlendi.
MEVLÜT YÜKSEL
Kimi bol paralı koltuklara kendini atadı. Kimi oğlunu, sekreterini, şoförünü müdür yaptı. Milletin parasını savurmaya başladı.
TEKİRDAĞ: Başkan Kadir Albayrak, belediyenin 7 şirketinde kendine görev yazdı.
İZMİR TORBALI: Başkan İsmail Uygur'un özel şoförü Ali Yakupoğlu, Başkan Yardımcısı oldu.
AYDIN: Başkan Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu, belediye şirketine yönetici atandı.
CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı 7 maddelik emri birçok başkan yerine getirmedi. Tekirdağ'da 2'nci kez Başkan seçilen Kadir Albayrak da düzene uyum gösterdi. Teski Personel A.Ş. ile Büyükşehir Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını kimseye vermedi. Otopark Ulaşım, Tekir Ağaç, Tekirdağ Birlik Yem, Çevre ve Beldekent Yönetim A.Ş.'de ise yönetim kurulu üyesi olarak kendini görevlendirdi. Büyükşehir Başkanı olması nedeni ile 27 bin lira maaş alan Albayrak'ın yönetim kurulu başkanı olması nedeni ile ikinci maaş aldığı iddia edildi. 7 şirkete de kendine yakın bazı bürokratları atadığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu, Albayrak'a çok güveniyordu.
SEKRETERE KIYAK
CHP'nin belediyelerindeki eş-dost-akraba atama skandalına bir yenisi daha eklendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nu, belediyeye ait bir şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadığı belirlendi.
MEVLÜT YÜKSEL
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