DOĞAL güzellikleri ve masmavi turkuaz rengi suyu ile Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki doğa harikası Salda Gölü, yapılacak millet bahçesi ile turizme açılacak. Büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Salda Gölü 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilerek hem yapılaşmaya hem de doğal güzelliklerin bozulmasına karşı korunacak. Şu anda yılda 2 bine yakın turistin ziyaret ettiği göl hem korunup hem de millet bahçesiyle donatılınca turist sayısı da artacak. Bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken, istihdam da yükselecek. Yapılacak millet bahçesi doğal güzelliği tamamlarken, bölgenin zarar görmesini önleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi yapıyoruz" dedi.

BODRUM GİBİ OLMASIN

Vatandaşlar, bölgenin korunması kararını memnuniyetle karşılarken, Bodrum'daki betonlaşmayı ve Karadeniz yaylalarındaki yapılaşmayı örnek vererek, "Bu tür olaylara izin verilmeyecek olması memnun ediyor" diye konuştu.



BODRUM - BÖYLE OLMAYACAK



UZUNGÖL