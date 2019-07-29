Bildiri PKK’nın planıydı

devleti katil ilan eden sözde akademisyenlerle ilgili verdiği karara karşı tepkiler dinmedi.Bu ve bunun gibi kararlar AYM 'yi yıpratır" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamede ise CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu akademisyenlerin imzaladığı bildirinin, PKK 'lı Hülya Oran'ın çağrısından 20 gün sonra yapıldığına dikkat çekildi.



1071 AKADEMİSYEN KARARI KINADI

AYM'ye bir tepki daha. 1071 akademisyen imza attığı bildiriyle kararı kınadı: Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.