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Bildiri ’nın planıydı

Bildiri PKK’nın planıydı
AYM'nin devleti katil ilan eden sözde akademisyenlerle ilgili verdiği karara karşı tepkiler dinmedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, AYM'nin skandal kararıyla ilgili önemli bir mesaj verdi.



"Meclis AYM yetkisini yeniden gözden geçirebilir. Bu ve bunun gibi kararlar 'yi yıpratır" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamede ise Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu akademisyenlerin imzaladığı bildirinin, 'lı Hülya Oran'ın çağrısından 20 gün sonra yapıldığına dikkat çekildi.


1071 AKADEMİSYEN KARARI KINADI
AYM'ye bir tepki daha. 1071 akademisyen imza attığı bildiriyle kararı kınadı: Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.

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