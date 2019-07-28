İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, köylüler tarafından karşılandı. Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi ama PKK için tek bir söz sarf etmedi.

MAYINLARI YERLEŞTİREN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA TEK KELİME ETMEDİ! KOMİK AÇIKLAMA

Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli." dedi.

Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Terör örgütü PKK'nın Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti. Bir ailenin daha ocağına ateş düşüren alçak terör örgütü PKK'ya tüm Türkiye bir kez daha lanet yağdırdı. Örgütün siyasi kanadı HDP ise sessizlik içerisindeydi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN CENAZELERİNE SAHİP ÇIKTIĞINDA TANINMIŞTI

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün imzasıyla HDP'den bir açıklama yapıldı. HDP adına yapılan açıklamanın altında imzası bulunan Alican Önlü, PKK'lı teröristlerin cenazelerine sahip çıktığında tanınmıştı.

HDP'nin açıklaması, PKK ile arasınaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.