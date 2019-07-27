Yaktın beni doktor

İstanbul'da doktor çetesi, yargıya gitti. Gaziosmanpaşa'da 250 milyon dolarlık özel bir hastanenin ortakları olan doktorlar G.B., S.B., Ü.G. ve N.G., gayrı resmi ortakları Kerim Gündoğdu ve arkadaşı Atilla Yüzgen'i devreden çıkarmak istedi. 2'si kadın 4 doktor, gayrı resmi ortaklarını mafya tutup ölümle tehdit etti. Bir savcıya da istedikleri kararları aldırmak için yüzde 5 hisse teklif etti. Doktorlar, soruşturma açılınca takipsizlik kararı için bir savcıya 600 bin TL rüşvet verdi. Kadın doktor G.B. de soruşturmayı etkilemek amacıyla savcıyla ilişkiye girdi. Mağdurların şikayeti üzerine skandallar zinciri patlak verdi. Yüzgen ve Gündoğdu'ya koruma verildi. Yaşadıklarını TAKVİM'e anlatan ihbarcı işadamı Yüzgen, şunları söyledi: "Arkadaşıma verdiğim yaklaşık 3 milyon lira ile hastaneye ortak olduğumuzu zannettik. Ancak gerçek hissedar olmadığımızı öğrendik. Paramızı istedik. Vermediler. Bizi mafya tutup ölümle tehdit ettiler. Canımızı zor kurtardık. Bizi Hüseyin Evren ile İdris Yıldırım'a tehdit ettiren ve vurdurmak isteyen doktorlar, belgelerde usulsüzlük yaparak SGK'yı 250 milyon lira zarara uğrattı. Hepsinden şikayetçiyiz."
Mağdurlardan Atilla Yüzgen, yaşadıklarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.
İşadamı, savcıya yapılan mahrem kayıt ile rüşvet verilmesi belgelerinin, kendisine emekli polis Hüseyin Evren tarafından iletildiğini söyledi. İhbarcı işadamı Yüzgen, doktorları dolandırıcılık, şantaj ve gaspla suçluyor.
Mağdurlardan Atilla Yüzgen, yaşadıklarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.
İşadamı, savcıya yapılan mahrem kayıt ile rüşvet verilmesi belgelerinin, kendisine emekli polis Hüseyin Evren tarafından iletildiğini söyledi. İhbarcı işadamı Yüzgen, doktorları dolandırıcılık, şantaj ve gaspla suçluyor.
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