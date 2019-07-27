Yaktın beni doktor 2’si kadın 4 doktor, özel bir hastaneyi ele geçirmek istedi. Mafya tutup, diğer 2 ortağı ölümle tehdit etti. Skandal yargıya gitti. TAKVİM’e konuşan mağdurlardan Yüzgen, “3 milyon liramızı alıp bizi kandırdılar. Ölüm tehditleriyle hayatımızı zindan ettiler” dedi.

İstanbul'da doktor çetesi, yargıya gitti. Gaziosmanpaşa'da 250 milyon dolarlık özel bir hastanenin ortakları olan doktorlar G.B., S.B., Ü.G. ve N.G., gayrı resmi ortakları Kerim Gündoğdu ve arkadaşı yüzde 5 hisse teklif etti. Doktorlar, soruşturma açılınca takipsizlik kararı için bir savcıya 600 bin TL rüşvet verdi. Kadın doktor G.B. de soruşturmayı etkilemek amacıyla savcıyla ilişkiye girdi. Mağdurların şikayeti üzerine skandallar zinciri patlak verdi. Yüzgen ve Gündoğdu'ya koruma verildi. Yaşadıklarını TAKVİM'e anlatan ihbarcı işadamı Yüzgen, şunları söyledi: "Arkadaşıma verdiğim yaklaşık 3 milyon lira ile hastaneye ortak olduğumuzu zannettik. Ancak gerçek hissedar olmadığımızı öğrendik. Paramızı istedik. Vermediler. Bizi mafya tutup ölümle tehdit ettiler. Canımızı zor kurtardık. Bizi Hüseyin Evren ile İdris Yıldırım'a tehdit ettiren ve vurdurmak isteyen doktorlar, belgelerde usulsüzlük yaparak SGK'yı 250 milyon lira zarara uğrattı. Hepsinden şikayetçiyiz."







Mağdurlardan Atilla Yüzgen, yaşadıklarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.



İşadamı, savcıya yapılan mahrem kayıt ile rüşvet verilmesi belgelerinin, kendisine emekli polis Hüseyin Evren tarafından iletildiğini söyledi. İhbarcı işadamı Yüzgen, doktorları dolandırıcılık, şantaj ve gaspla suçluyor.

4 doktorun 600 bin liralık rüşvet skandalı ortaya çıktı doktor çetesi, yargıya gitti. Gaziosmanpaşa'daözel bir hastanenin ortakları olan doktorlar, gayrı resmi ortakları Kerim Gündoğdu ve arkadaşı Atilla Yüzgen 'i devreden çıkarmak istedi. 2'si kadın 4 doktor, gayrı resmi ortaklarını mafya tutup ölümle tehdit etti. Bir savcıya da istedikleri kararları aldırmak içinhisse teklif etti. Doktorlar, soruşturma açılınca takipsizlik kararı için bir savcıyarüşvet verdi. Kadın doktor G.B. de soruşturmayı etkilemek amacıyla savcıyla ilişkiye girdi. Mağdurların şikayeti üzerine skandallar zinciri patlak verdi. Yüzgen ve Gündoğdu'ya koruma verildi. Yaşadıklarını'e anlatan ihbarcı işadamı Yüzgen, şunları söyledi: "Ancak gerçek hissedar olmadığımızı öğrendik.Vermediler. Bizi mafya tutup ölümle tehdit ettiler.Biziile'a tehdit ettiren ve vurdurmak isteyen doktorlar, belgelerde usulsüzlük yaparak SGK'yı 250 milyon lira zarara uğrattı.Mağdurlardan Atilla Yüzgen, yaşadıklarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.İşadamı, savcıya yapılan mahrem kayıt ile rüşvet verilmesi belgelerinin, kendisine emekli polis Hüseyin Evren tarafından iletildiğini söyledi. İhbarcı işadamı Yüzgen, doktorları dolandırıcılık, şantaj ve gaspla suçluyor. TÜM MANŞETLER