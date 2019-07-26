4 doktorun 600 bin liralık rüşvet skandalı ortaya çıktı 2’si kadın 4 doktor, 250 milyon dolarlık hastanenin üzerine konmak için harekete geçti. Doktor ortaklardan G.B, 600 bin lira rüşvet verdikleri savcıyla ilişkiye de girdi. Eşi ise gizlice görüntüledi.

Arap işadamlarıyla birlikte E. adlı tıp merkezi Tıp Merkezi ortakları olan doktorlar G.B., N.S., Ü.G. ve N.G., dev yatırımın üzerine konmak ve gayrı resmi ortakları Kerim G. ve Atilla Y.'yi devreden çıkarmak istedi. Bir Bakırköy Cumhuriyet Savcısı'na da istedikleri kararların çıkması için yüzde 5'lik hisse teklif etti. Doktor ortaklar, haklarındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı için savcıya 600 bin TL verdi. Soruşturmayı yürüten savcı ile tıp merkezinin ortaklarından kadın doktor G.B.'nin cinsel içerikli videosu, adli soruşturmayı etkilemek için kullanıldı. G.B.'nin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör suçlaması olan eşi tarafından kayda alınan video, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yanı sıra Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 4 doktor, sosyal güvenlik kurumunu da müdür A.A.'yla işbirliği yaparak sahte belgelerle milyonlarca lira zarara uğrattı. 4 ortak, A.A.'ya 2 milyon dolar rüşvet verdi.



BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Gayrİ resmi ortak Atilla Y., "4 doktor, polis emeklisi H.E. ve TIR şoförü İ.Y.'yi mafya gibi üzerimize salmak için parayla tuttu. İ.Y. bizi ölümle tehdit etti. Ses kayıtları var.



Görüntülerle birlikte HSK'ya şikayette bulunduk. HSK görüntüler için gizlilik kararı koydu. Savcının yürüttüğü soruşturmaya el koydu.

Savcı bir şekilde dosyanın Ankara'ya intikal ettiğini öğrenince alelacele takipsizlik verdi. Savcı adam yolladı 'Gel konuşalım' diye... Bana daire teklif ettiler. Takipsizlik olayını kapatmamızı istedi" dedi.







DOKTOR G.B.







SUÇ ORTAĞI Ü.G.







SUÇ ORTAĞI N.G.







SUÇ ORTAĞI İ.Y. işadamlarıyla birlikte İstanbul 'da yapılması düşünülen 250 milyon dolarlık bir hastane yatırımında yaşanan kavga, skandalı ortaya çıkardı. İddialara göre; Gaziosmanpaşa'da. adlı tıp merkezi Tıp Merkezi ortakları olan doktorlarvedev yatırımın üzerine konmak ve gayrı resmi ortaklarıve.'yi devreden çıkarmak istedi. Bir Bakırköy Cumhuriyet Savcısı'na da istedikleri kararların çıkması için yüzde 5'lik hisse teklif etti. Doktor ortaklar, haklarındaki suç duyurusuna takipsizlikSoruşturmayı yürüten savcı ile tıp merkezinin ortaklarından kadın doktorG.B.'nin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör suçlaması olan eşi tarafından kayda alınan video, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yanı sıra Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 4 doktor, sosyal güvenlik kurumunu da müdür A.A.'yla işbirliği yaparak sahte belgelerle milyonlarca lira zarara uğrattı. 4 ortak, A.A.'ya 2 milyon dolar rüşvet verdi.resmi ortak Atilla Y., "4 doktor, polis emeklisi H.E. ve TIR şoförü İ.Y.'yi mafya gibi üzerimize salmak için parayla tuttu. İ.Y. bizi ölümle tehdit etti. Ses kayıtları var.Görüntülerle birlikte HSK'ya şikayette bulunduk. HSK görüntüler için gizlilik kararı koydu. Savcının yürüttüğü soruşturmaya el koydu.Savcı bir şekilde dosyanın Ankara'ya intikal ettiğini öğrenince alelacele takipsizlik verdi. Savcı adam yolladı 'Gel konuşalım' diye... Bana daire teklif ettiler. Takipsizlik olayını kapatmamızı istedi" dedi.DOKTOR G.B.SUÇ ORTAĞI Ü.G.SUÇ ORTAĞI N.G.SUÇ ORTAĞI İ.Y. TÜM MANŞETLER