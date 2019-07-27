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  • 27.07.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 23:32

Eski Genelkurmay Başkanı 'a getirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , 'nın ambulans uçağıyla 'a getirildi. Büyükanıt'ın tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.

Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , ambulans uçakla 'a getirildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra 'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi.

Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.

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