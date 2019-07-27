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  • 27.07.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 19:23

Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir, milli gururumuz 'ı ziyaret etti

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile 'nde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Başkan Erdoğan ve konuğu Mahathir Muhammed helikopterle Hadımköy'de bulunan 'a ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Baykar'a ziyaret

Türkiye , Malezya Başbakanı ile 'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile 'nde kahvaltı yaptı.

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı da eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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