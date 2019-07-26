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  • 26.07.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 20:20

'den uyardı! geliyor

'den son dakika uyarısı geldi. Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Giresun'un iç kesimleriyle ve 'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleriyle ve 'nin yükseklerinin yerel olmak üzere lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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