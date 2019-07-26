Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.07.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 20:53

Günün en acı haberi! Ölüm uykuda yakaladı, yanarak can verdi!

'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan dan, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan (3), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmak isterken kollarından yaralanan baba (39) ise tedaviye alındı.

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan (39), bugün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve 'ı (3) da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti.

Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı.

Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, 'deki Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Melih, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Fidan'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

Otomobilin motor kısmından başladığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGünün en acı haberi! Ölüm uykuda yakaladı, yanarak can verdi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri