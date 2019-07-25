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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:35

Cenazede ya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

'da dan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucu ile yakalandı.

Tüm Türkiye onları konuşmuştu... Şok gerçek ortaya çıktı

Olay, 'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı dan öldü. Yakınları ve arkadaşları cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart taşıdılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Mahallesi'nde boş bir arsada uygulama yaparken cenaze töreninde üzerinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan 36 yaşındaki A.Y.'yi bir miktar bonzai ile yakaladı. A.Y. gözaltına alındı.

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