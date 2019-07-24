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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 01:05

'den 'ye taziye mesajı

, 'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına düzenlenen eylemini kınayarak, saldırıda yaşanan can kayıpları için taziye dileklerini bildirdi.

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı 'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Abdirahman Omar Osman'a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş halkı ile hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mogadişu Belediye binasını hedef alan saldırısında, aralarında yerel yöneticilerin ve belediye çalışanlarının da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu belirtilmişti.

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